Шестеро людей в Європі стали жертвами урагану "Герварт"
Шестеро людей загинули в результаті урагану "Герварт" в Європі.
Від урагану постраждали Німеччина, Польща і Чехія. Зокрема, у Польщі і Чехії чотири людини загинули в результаті падіння дерев, повідомляє Reuters.
Потужний буревій пронісся в Румунії
Місцями швидкість вітру перевищувала 180 км/год, у Німеччині через негоду припинили залізничний рух.
У Німеччині дві людини, серед яких 63-річний чоловік, загинули на воді.
Нагадаємо, найближчими днями у південних штатах США може випасти не менше 125 міліметрів опадів.
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