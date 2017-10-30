Шестеро людей в Європі стали жертвами урагану "Герварт"

13:40, 30 жовтня 2017
300
0

Шестеро людей загинули в результаті урагану "Герварт" в Європі.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Від урагану постраждали Німеччина, Польща і Чехія. Зокрема, у Польщі і Чехії чотири людини загинули в результаті падіння дерев, повідомляє Reuters.

Потужний буревій пронісся в Румунії

Місцями швидкість вітру перевищувала 180 км/год, у Німеччині через негоду припинили залізничний рух.

У Німеччині дві людини, серед яких 63-річний чоловік, загинули на воді.

Нагадаємо, найближчими днями у південних штатах США може випасти не менше 125 міліметрів опадів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 17 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
63 %
754 мм
1.7 м/с
2 %
Стрічка новин