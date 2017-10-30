Шестеро людей в Європі стали жертвами урагану "Герварт"

Шестеро людей загинули в результаті урагану "Герварт" в Європі.

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Від урагану постраждали Німеччина, Польща і Чехія. Зокрема, у Польщі і Чехії чотири людини загинули в результаті падіння дерев, повідомляє Reuters.

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Місцями швидкість вітру перевищувала 180 км/год, у Німеччині через негоду припинили залізничний рух.

У Німеччині дві людини, серед яких 63-річний чоловік, загинули на воді.

Нагадаємо, найближчими днями у південних штатах США може випасти не менше 125 міліметрів опадів.