У центрі Одеси дерево звалилося на дорогу, пошкодивши 4 автомобілі і блокувавши рух транспорту

13:40, 30 жовтня 2017
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Рух транспорту в цьому місці перекрито. Вживаються заходи щодо усунення дерева з проїжджої частини і з машин.

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У центрі Одеси сьогодні дерево звалилося на дорогу, пошкодивши 4 легкових автомобілі. Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління патрульної поліції Одеси, вранці велике дерево впало на перетині вулиць Рішельєвської та Жуковського.

Дерево пошкодило чотири машини, люди не постраждали. Дві машини були припарковані, дві - рухалися.

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У прес-службі додали, що зараз рух транспорту в цьому місці перекрито. Вживаються заходи, щоб прибрати дерево з проїжджої частини і з машин.

Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях через негоду літак з Києва не зміг приземлитися і був змушений повернутися в столицю.

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