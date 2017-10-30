У центрі Одеси дерево звалилося на дорогу, пошкодивши 4 автомобілі і блокувавши рух транспорту

Рух транспорту в цьому місці перекрито. Вживаються заходи щодо усунення дерева з проїжджої частини і з машин.

У центрі Одеси сьогодні дерево звалилося на дорогу, пошкодивши 4 легкових автомобілі. Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління патрульної поліції Одеси, вранці велике дерево впало на перетині вулиць Рішельєвської та Жуковського.

Дерево пошкодило чотири машини, люди не постраждали. Дві машини були припарковані, дві - рухалися.

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У прес-службі додали, що зараз рух транспорту в цьому місці перекрито. Вживаються заходи, щоб прибрати дерево з проїжджої частини і з машин.

Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях через негоду літак з Києва не зміг приземлитися і був змушений повернутися в столицю.