Через опади на річках України очікуються підйоми рівнів води

14:31, 30 жовтня 2017
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30-31 жовтня в Україні очікується підвищення рівнів води у річках.

На річках України очікуються підйоми рівнів води / УНІАН
На річках України очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, на вихідних очікується невелике потепління (карта)

Так, 30 жовтня очiкується формування дощового паводку із підвищенням рівнів води над поточними рівнями:

- на річках Закарпаття на 0,5-1,5 м, у нижніх течіях Боржави, Латориці, на Тисі від водпоста Великий Бичків до Вилока до 2,0 м;

- на решті річок Карпат на 0,2-1,0 м.

30-31 жовтня на притоках Прип’яті (Львiвська, Волинська, Рівненська, Житомирська області) очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м.

Проходження паводку на річках очікується в межах русел, без загрози негативних наслідків. У мiсцях проходження сильних дощiв буде формуватись значний мiсцевий стiк, на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води.

Нагадаємо, цього тижня в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, на вихідних очікується невелике потепління.

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