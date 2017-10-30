У Дніпропетровській області сьогодні очікується погіршення погодних умов

15:31, 30 жовтня 2017
21
0

Синоптики прогнозують посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У Дніпропетровській області сьогодні очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

"За даними УкрГідрометцентру, 30 жовтня у Дніпропетровській області очікуються  посилення швидкості вітру до 15-24 м/с", - йдеться у повідомленні.

Погода "перейшла" на "зимовий" час: чого від неї чекати українцям (відео)

Як повідомляв УНІАН, раніше синоптики попередили про погіршення погоди в Україні.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер
У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27° У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27°
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта) Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 17 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
63 %
754 мм
1.7 м/с
2 %
Стрічка новин