Синоптики прогнозують посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.

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У Дніпропетровській області сьогодні очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

"За даними УкрГідрометцентру, 30 жовтня у Дніпропетровській області очікуються посилення швидкості вітру до 15-24 м/с", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше синоптики попередили про погіршення погоди в Україні.