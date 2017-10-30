Через тайфун "Саола" в Японії скасували понад 50 авіарейсів, постраждали дві людини

15:48, 30 жовтня 2017
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В Японії через тайфун "Саола" скасували 53 внутрішніх авіарейсів, дві людини постраждали.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Через сильний вітер у країні майже 18 тисяч житлових будинків залишилися без електрики, передає "РИА Новости" з посиланням на Головне метеорологічне агентство Японії.

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Відзначається, що найбільш масштабні перебої з постачанням електроенергії спостерігаються в префектурах Кагосіма і Міядзакі на острові Кюсю. Через тайфун скасували 53 внутрішніх рейсів, що зв'язують острова Кюсю і Окінава з іншими регіонами країни.

Нагадаємо, шестеро людей загинули в результаті урагану "Герварт" в Європі.

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