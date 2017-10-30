Завтра в Україні місцями пройде мокрий сніг, температура до +7° (відеопрогноз)

16:30, 30 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 31 жовтня в Україні місцями очікується мокрий сніг, температура до +7°.

Завтра в Україні очікується мокрий сніг / УНІАН
Завтра в Україні очікується мокрий сніг / УНІАН

На сході дощ з мокрим снігом, температура вдень до +7°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +7°.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, на вихідних очікується невелике потепління (карта)

На заході України у вівторок без опадів. Вдень до +7°.

У північних областях мокрий сніг. Температура до +4°. У центрі дощі, температура до +5°.

За народним прогнозом, 31 жовтня — день Луки. Поки лист з вишні чисто не опаде — скільки снігу ні падати, все буде танути.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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