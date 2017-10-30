У Києві завтра пройде сніг з дощем, вдень до +4°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 31 жовтня, у столиці пройде сніг з дощем, вдень до +4°.

У Києві завтра пройде сніг з дощем / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері - до +3°. Вітер західний та північно-західний, до 9.6 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:46, а зайде у 16:36.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в Україні місцями очікується мокрий сніг, температура до +7°.

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