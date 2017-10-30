Циклон "Герварт" "пірнув" аж до України, завтра "вирине" в європейській частині Росії (карти)

18:02, 30 жовтня 2017
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У вівторок, 31 жовтня, мокрого снігу в Україні побільшає, прогнозує синоптик.

Циклон
Циклон "Герварт" "пірнув" аж до України / фото facebook.com/tala.didenko

Циклон "Герварт", який вирує у країнах Європи, зачепив й Україну. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, циклон стрибонув з районів Скандинавії на південь, аж до України, а зараз розвертається і вже завтра вирине на Європейську територію Росії, Московську область.

У Києві завтра пройде сніг з дощем, вдень до +4°

Діденко прогнозує, що 30-31 жовтня північно-західний вітер в Україні досягатиме поривів 15-22, місцями 25-27 метрів за секунду. Йтимуть дощі.

"Вже сьогодні подекуди дощ переходить у мокрий сніг, завтра цієї фази опадів - мокрого снігу - побільшає. У південній частині - місцями невеликий дощ", - додала синоптик.

Вона попередила, що температура повітря буде невисокою, протягом дня 31 жовтня +2+7 градусів, на півдні до +7+11 градусів, у західних областях місцями 0-3 градуси тепла.

Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, на вихідних очікується невелике потепління.

фото facebook.com/tala.didenko
фото facebook.com/tala.didenko

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