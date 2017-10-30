Початок листопада принесе зміну погоди в Україні - синоптик

За прогнозом Діденко, 2 листопада в Україні стане тепліше.

Перші дні листопада принесуть до України потепління / фото УНІАН

В Україні в останній день жовтня, 31 числа, подекуди очікується сильний штормовий вітер. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Та з початком листопада вітер послабне й взагалі почнеться підвищення температури повітря.

"1 листопада сильний вітер послабне до помірного. 2 листопада почнеться підвищення температури повітря", - прогнозує синоптик.

Як повідомляла Погода УНІАН, 31 жовтня в Україні місцями очікується мокрий сніг, температура до +7°.