Чернівцями пронісся ураган (фоторепортаж)
Стихія понищила три світлофори та зірвала декілька дорожніх знаків.
Ураган, який пронісся Чернівцями, залишив після себе чималу кількість наслідків – повалені дерева та обірвані лінії електропередач.
Крім того, стихія понищила три світлофори та зірвала декілька дорожніх знаків, передає місцевий сайт Думай.
У центрі Одеси дерево звалилося на дорогу, пошкодивши 4 автомобілі і блокувавши рух транспорту
Також на вулиці Кордуби дерево впало на таксі – постраждало четверо людей.
Як повідомляла Погода УНІАН, літак Київ-Чернівці ввечері 29 жовтня через негоду не зміг приземлитися на посадкову смугу в Чернівцях і змушений був повернутися до міжнародного аеропорту "Бориспіль".
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