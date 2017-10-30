Чернівцями пронісся ураган (фоторепортаж)

Стихія понищила три світлофори та зірвала декілька дорожніх знаків.

Ураган, який пронісся Чернівцями, залишив після себе чималу кількість наслідків – повалені дерева та обірвані лінії електропередач.

Крім того, стихія понищила три світлофори та зірвала декілька дорожніх знаків, передає місцевий сайт Думай.

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Також на вулиці Кордуби дерево впало на таксі – постраждало четверо людей.

Як повідомляла Погода УНІАН, літак Київ-Чернівці ввечері 29 жовтня через негоду не зміг приземлитися на посадкову смугу в Чернівцях і змушений був повернутися до міжнародного аеропорту "Бориспіль".