У Європі зросла кількість загиблих внаслідок урагану "Герварт"

Зокрема, люди загинули в Німеччині, Польщі та Чехії. Також серйозно пошкоджена інфраструктура в цих країнах.

До семи зросла кількість загиблих в результаті урагану "Герварт", який вирує в Європі, повідомляє 5 канал.

Читайте також Циклон "Герварт" "пірнув" аж до України, завтра "вирине" в європейській частині Росії (карти)Найбільше від урагану стихії постраждала Німеччина – там загинули дві людини. Також дві людини загинули у Польщі і три – в Чехії. Кілька десятків людей поранені.

Постраждала і інфраструктура. Ураган паралізував залізничне сполучення, обірвав лінії електропередачі і викликав сильні повені.

У Польщі ураган пошкодив понад 1100 будівель, серед них – 850 приватних будинків.

В результаті шторму перервано залізничне сполучення в декількох країнах. Головний залізничний перевізник Німеччини – "Дойче Бан" – попередив про збої в роботі на декількох ключових маршрутах в північній і центральній частині країни, в напрямку Берліна, Бремена, Гамбурга та Ганновера. Кілька міст потерпають від потужних повеней. З берегів вийшла річка Ельба.

Сотні тисяч будинків залишилися без електроенергії, і не тільки в Польщі і Чехії, але і в сусідній Австрії. Для відвідувачів закрили зоопарк Праги. Адміністрація запевняє – жодна тварина не постраждала. Зараз працівники розчищають територію і лагодять поламані вольєри.

Нагадаємо, в Україні в низці областей вирує негода – шквальний вітер з дощем та снігом валить дерева і обриває дроти.