У Європі зросла кількість загиблих внаслідок урагану "Герварт"
Зокрема, люди загинули в Німеччині, Польщі та Чехії. Також серйозно пошкоджена інфраструктура в цих країнах.
До семи зросла кількість загиблих в результаті урагану "Герварт", який вирує в Європі, повідомляє 5 канал.
Циклон "Герварт" "пірнув" аж до України, завтра "вирине" в європейській частині Росії (карти)Найбільше від урагану стихії постраждала Німеччина – там загинули дві людини. Також дві людини загинули у Польщі і три – в Чехії. Кілька десятків людей поранені.
Постраждала і інфраструктура. Ураган паралізував залізничне сполучення, обірвав лінії електропередачі і викликав сильні повені.
У Польщі ураган пошкодив понад 1100 будівель, серед них – 850 приватних будинків.
В результаті шторму перервано залізничне сполучення в декількох країнах. Головний залізничний перевізник Німеччини – "Дойче Бан" – попередив про збої в роботі на декількох ключових маршрутах в північній і центральній частині країни, в напрямку Берліна, Бремена, Гамбурга та Ганновера. Кілька міст потерпають від потужних повеней. З берегів вийшла річка Ельба.
Сотні тисяч будинків залишилися без електроенергії, і не тільки в Польщі і Чехії, але і в сусідній Австрії. Для відвідувачів закрили зоопарк Праги. Адміністрація запевняє – жодна тварина не постраждала. Зараз працівники розчищають територію і лагодять поламані вольєри.
Нагадаємо, в Україні в низці областей вирує негода – шквальний вітер з дощем та снігом валить дерева і обриває дроти.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +17°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+32°... +17°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+34°... +20°
-
Івано-Франківськ+24°... +14°
-
Київ+25°... +19°
-
Кіровоград+32°... +20°
-
Луганськ+31°... +16°
-
Луцьк+24°... +13°
-
Львів+25°... +12°
-
Миколаїв+27°... +20°
-
Одеса+30°... +18°
-
Полтава+29°... +17°
-
Рівне+23°... +14°
-
Сімферополь+28°... +17°
-
Суми+27°... +14°
-
Тернопіль+24°... +14°
-
Харків+29°... +16°
-
Херсон+28°... +19°
-
Хмельницький+24°... +14°
-
Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+26°... +17°
-
Чернівці+23°... +16°