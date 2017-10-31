У Європі зросла кількість загиблих внаслідок урагану "Герварт"

07:26, 31 жовтня 2017
13
0

Зокрема, люди загинули в Німеччині, Польщі та Чехії. Також серйозно пошкоджена інфраструктура в цих країнах.

До семи зросла кількість загиблих в результаті урагану "Герварт", який вирує в Європі, повідомляє 5 канал.

Циклон "Герварт" "пірнув" аж до України, завтра "вирине" в європейській частині Росії (карти)Найбільше від урагану стихії постраждала Німеччина – там загинули дві людини. Також дві людини загинули у Польщі і три – в Чехії. Кілька десятків людей поранені.

Постраждала і інфраструктура. Ураган паралізував залізничне сполучення, обірвав лінії електропередачі і викликав сильні повені.

У Польщі ураган пошкодив понад 1100 будівель, серед них – 850 приватних будинків.

В результаті шторму перервано залізничне сполучення в декількох країнах. Головний залізничний перевізник Німеччини – "Дойче Бан" – попередив про збої в роботі на декількох ключових маршрутах в північній і центральній частині країни, в напрямку Берліна, Бремена, Гамбурга та Ганновера. Кілька міст потерпають від потужних повеней. З берегів вийшла річка Ельба.

Сотні тисяч будинків залишилися без електроенергії, і не тільки в Польщі і Чехії, але і в сусідній Австрії. Для відвідувачів закрили зоопарк Праги. Адміністрація запевняє – жодна тварина не постраждала. Зараз працівники розчищають територію і лагодять поламані вольєри.

Нагадаємо, в Україні в низці областей вирує негода – шквальний вітер з дощем та снігом валить дерева і обриває дроти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27° У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27°
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта) Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 17 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
63 %
754 мм
1.7 м/с
2 %
Стрічка новин