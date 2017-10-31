В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом (карта)

08:00, 31 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 31 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, температура до +7°.

В Україні очікується мокрий сніг / report.if
В Україні очікується мокрий сніг / report.if

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +7°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +7°.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, на вихідних очікується невелике потепління (карта)

На заході України у вівторок без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +7°.

У північних областях сніг з дощем. Температура до +4°. У центрі дощі, температура до +5°.

Прогноз на 31 жовтня / УНІАН
Прогноз на 31 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 31 жовтня — день Луки. Поки лист з вишні чисто не опаде — скільки снігу ні падати, все буде танути.

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