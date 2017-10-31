По всій Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 31 жовтня, в Україні очікується сильний вітер.

В Україні оолосили штормове попередження / УНІАН

Про це попереджає Український гідрометцентр.

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"Вдень 31 жовтня в Україні пориви вітру 15-20 м/с", - йдетсья в повідомленні.

Нагадаємо, у Львівській області буревій повалив десятки дерев, якими у Львові та на території області пошкоджено автомобілі, лінії електропередач і будинки.

У зв'язку з погодними умовами на території області, які супроводжувалися шквальним вітром і дощем з переходом в мокрий сніг, підрозділами ДСНС було здійснено 10 виїздів для розрізання та прибирання 16 повалених дерев.