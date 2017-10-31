У семи областях України через негоду знеструмлено 90 населених пунктів

У результаті поривів вітру сьогодні вночі у зв'язку зі спрацьовуванням системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 94 населених пунктів у семи областях України.

Наслідки негоди в Україні / ДСНС

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у Київській області без електропостачання залишилось 27 н. п., у Житомирській - 19 н. п., у Сумській - 17 н. п., у Хмельницькій - 13 н. п., в Івано-Франківській - 8 н. п., у Чернівецькій - 7 н. п., у Дніпропетровській - 3 н.п.

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До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у вівторок, 31 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, температура до +7°.