В Італії через лісові пожежі евакуювали сотні людей (відео)

У долині Сузе в Італії тривають сильні лісові пожежі.

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Швидкому поширенню вогню сприяють тривала відсутність дощів і сильний вітер, повідомляє Euronews.

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З 10 жовтня місцевим волонтерам спільно із загонами пожежників довелося гасити близько 300 досить великих вогнищ. Лише протягом вчорашнього дня було зафіксовано 39 загорянь. У боротьбі з пожежами задіяно 195 одиниць техніки.

Нагадаємо, збитки від лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія склали $1,045 мільярда.