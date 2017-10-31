В Італії через лісові пожежі евакуювали сотні людей (відео)

11:37, 31 жовтня 2017
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У долині Сузе в Італії тривають сильні лісові пожежі.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Швидкому поширенню вогню сприяють тривала відсутність дощів і сильний вітер, повідомляє Euronews.

У Португалії та Іспанії через лісові пожежі загинуло 40 осіб

З 10 жовтня місцевим волонтерам спільно із загонами пожежників довелося гасити близько 300 досить великих вогнищ. Лише протягом вчорашнього дня було зафіксовано 39 загорянь. У боротьбі з пожежами задіяно 195 одиниць техніки.

Нагадаємо, збитки від лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія склали $1,045 мільярда.

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