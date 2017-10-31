Киян попереджають про мокрий сніг та сильний вітер
Сьогодні, 31 жовтня, у столиці очкується мокрий сніг з дощем та сильний вітер.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.
В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом (карта)
"За прогнозом синоптиків, в столиці хмарно, вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви вітру 15-20 м/с, температура вдень 3-5° тепла", - йдеться в повідомленні.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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