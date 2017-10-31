Киян попереджають про мокрий сніг та сильний вітер

12:31, 31 жовтня 2017
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Сьогодні, 31 жовтня, у столиці очкується мокрий сніг з дощем та сильний вітер.

У Києві очікується мокрий сніг / УНІАН
У Києві очікується мокрий сніг / УНІАН

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом (карта)

"За прогнозом синоптиків, в столиці хмарно, вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви вітру 15-20 м/с, температура вдень 3-5° тепла", - йдеться в повідомленні.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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