Україну накриє штормовий циклон "Герварт" (відео)
До України йде циклон "Герварт", який принесе з собою сильний вітер.
Циклон на ім'я "Герварт" прийшов до нас із Скандинавії і напередодні накоїв лиха на заході України, йдеться в сюжеті ТСН.
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Зокрема, через сильний вітер на аеродромі Чернівців не зміг сісти пасажирський літак. Борт вилетів зі столиці і через кілька годин повернувся в аеропорт "Бориспіль". В основному, негода вирувала на Буковині, Львівщині та Прикарпатті.
Очікується, що пориви вітру в Україні сягатимуть 30 м/с.
Нагадаємо, у результаті поривів вітру сьогодні вночі у зв'язку зі спрацьовуванням системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 94 населених пунктів у семи областях України.
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