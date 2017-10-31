Біля берегів Нової Каледонії стався потужний землетрус

14:36, 31 жовтня 2017
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У вівторок, 31 жовтня, біля берегів Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 6,8.

Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Число жертв землетрусу в Мексиці зросло до 369 осіб

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 137 км на схід від села Тадіне. Осередок землетрусу залягав на глибині 11,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, близько $2,5 мільярдів потрібно для відновлювальних робіт після землетрусів в Мексиці.

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