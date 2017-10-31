На річках України очікуються підвищення рівнів води

У вівторок, 31 жовтня, на річках України через опади очікуються підйоми рівнів води.

На річках України очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"У зв'язку з очiкуваними сильними дощами 31 жовтня на притоках Прип'яті (Львiвська, Волинська, Рівненська, Житомирська області) очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м", - йдеться в повідомленні.

Проходження паводку на річках очікується в межах русел, без загрози негативних наслідків. У мiсцях проходження сильних дощiв буде формуватись значний мiсцевий стiк, на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води.

Нагадаємо, у вівторок, 31 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, температура до +7°.