У перший день листопада в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг (відеопрогноз)

16:30, 31 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 1 листопада, в Україні місцями очікуються дощі та мокрий сніг, на заході до +10°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На сході місцями пройдуть дощі, температура вдень до +7°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, у Криму пройде мокрий сніг. Температура до +9°.

У Києві сьогодні пройде сніг з дощем, вдень до +4°

На заході України пройдуть дощі. Вдень до +10°.

У північних областях мокрий сніг. Температура до +6°. У центрі місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, температура до +7°.

За народним прогнозом, 1 листопада. У цей день зустрічали зиму та проводжали осінь. Високо летять перелітні птахи — снігу буде багато, а низько — мало.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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