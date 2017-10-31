У перший день листопада в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 1 листопада, в Україні місцями очікуються дощі та мокрий сніг, на заході до +10°.

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На сході місцями пройдуть дощі, температура вдень до +7°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, у Криму пройде мокрий сніг. Температура до +9°.

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На заході України пройдуть дощі. Вдень до +10°.

У північних областях мокрий сніг. Температура до +6°. У центрі місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, температура до +7°.

За народним прогнозом, 1 листопада. У цей день зустрічали зиму та проводжали осінь. Високо летять перелітні птахи — снігу буде багато, а низько — мало.

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