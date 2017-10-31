У Києві завтра пройде дощ, температура до +6°

17:00, 31 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 1 листопада у столиці пройде дощ, вдень до +6°.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН
У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +4°. Вітер західний, до 6.1 м/с.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом (карта)

Сонце в столиці зійде у 06:47, а зайде у 16:34.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 1 листопада, в Україні місцями очікуються дощі та мокрий сніг, на заході до +10°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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