У Києві завтра пройде дощ, температура до +6°
Згідно з даними Погода УНІАН, 1 листопада у столиці пройде дощ, вдень до +6°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +4°. Вітер західний, до 6.1 м/с.
В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом (карта)
Сонце в столиці зійде у 06:47, а зайде у 16:34.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 1 листопада, в Україні місцями очікуються дощі та мокрий сніг, на заході до +10°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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