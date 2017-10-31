Ураган "Герварт" омине Україну

Найближчого тижня небезпечних явищ не очікується, зазначили у ДСНС.

Ураган "Герварт" не дістанеться України / фото facebook.com/ukrgmc

У мережі активно поширюється інформація про циклон "Герварт", який нібито накриє Україну цими днями. Проте вона не відповідає дійсності, пише на своїй сторінці у Facebook Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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"За даними Українського гідрометцентру, штормове попередження завершується 31 жовтня і найближчого тижня небезпечних явищ не очікується", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликали усіх перевіряти інформацію й посилатися тільки на офіційні джерела.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що до України йде циклон "Герварт", який принесе із собою сильний вітер.