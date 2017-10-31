Ураган "Герварт" омине Україну
Найближчого тижня небезпечних явищ не очікується, зазначили у ДСНС.
У мережі активно поширюється інформація про циклон "Герварт", який нібито накриє Україну цими днями. Проте вона не відповідає дійсності, пише на своїй сторінці у Facebook Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Чернівцями пронісся ураган (фоторепортаж)
"За даними Українського гідрометцентру, штормове попередження завершується 31 жовтня і найближчого тижня небезпечних явищ не очікується", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники закликали усіх перевіряти інформацію й посилатися тільки на офіційні джерела.
Раніше низка ЗМІ повідомила, що до України йде циклон "Герварт", який принесе із собою сильний вітер.
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