Сильний вітер у Києві валив дерева (фоторепортаж)
Поваленими деревами розбите авто й обірвані дроти.
31 жовтня в Києві на вулиці Івана Павла II в Голосіївському районі дерево, яке впало, розтрощило автомобіль й обірвало дроти, а на вулиці Петрицького, 15, на Святошино — зруйнувало частину паркану і перекрило дорогу автотранспорту.
По всій Україні оголосили штормове попередження
Проїжджу частину звільняли від дерев за допомогою бензопил та спецтехніки. Постраждалих не було, передає "Інформатор", посилаючись на прес-службу ДСНС Києва.
За словами рятувальників, ці події сталися з причин різкого погіршення погоди і сильного вітру.
Як повідомляла Погода УНІАН, в семи областях України через негоду знеструмлено 90 населених пунктів.
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