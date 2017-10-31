Сильний вітер у Києві валив дерева (фоторепортаж)

Поваленими деревами розбите авто й обірвані дроти.

У Києві вирувала негода / фото informator.ua

31 жовтня в Києві на вулиці Івана Павла II в Голосіївському районі дерево, яке впало, розтрощило автомобіль й обірвало дроти, а на вулиці Петрицького, 15, на Святошино — зруйнувало частину паркану і перекрило дорогу автотранспорту.

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Проїжджу частину звільняли від дерев за допомогою бензопил та спецтехніки. Постраждалих не було, передає "Інформатор", посилаючись на прес-службу ДСНС Києва.

За словами рятувальників, ці події сталися з причин різкого погіршення погоди і сильного вітру.

Як повідомляла Погода УНІАН, в семи областях України через негоду знеструмлено 90 населених пунктів.