Сильний вітер у Києві валив дерева (фоторепортаж)

19:39, 31 жовтня 2017
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Поваленими деревами розбите авто й обірвані дроти.

У Києві вирувала негода / фото informator.ua
У Києві вирувала негода / фото informator.ua

31 жовтня в Києві на вулиці Івана Павла II в Голосіївському районі дерево, яке впало, розтрощило автомобіль й обірвало дроти, а на вулиці Петрицького, 15, на Святошино — зруйнувало частину паркану і перекрило дорогу автотранспорту.

По всій Україні оголосили штормове попередження

Проїжджу частину звільняли від дерев за допомогою бензопил та спецтехніки. Постраждалих не було, передає "Інформатор", посилаючись на прес-службу ДСНС Києва.

За словами рятувальників, ці події сталися з причин різкого погіршення погоди і сильного вітру.

Як повідомляла Погода УНІАН, в семи областях України через негоду знеструмлено 90 населених пунктів.

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