В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, на заході до +10° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 1 листопада в Україні місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, на заході температура до +10°.
На сході пройдуть дощі, температура вдень до +5°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +9°.
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На заході України пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +10°.
У північних областях сніг з дощем. Температура до +6°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +7°.
За народним прогнозом, 1 листопада. У цей день зустрічали зиму тапроводжали осінь. Високо летять перелітні птахи — снігу буде багато, а низько — мало.
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