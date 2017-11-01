В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, на заході до +10° (карта)

08:05, 1 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 1 листопада в Україні місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, на заході температура до +10°.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +5°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +9°.

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На заході України пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +10°.

У північних областях сніг з дощем. Температура до +6°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +7°.

Прогноз на 1 листопада / УНІАН
Прогноз на 1 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 1 листопада. У цей день зустрічали зиму тапроводжали осінь. Високо летять перелітні птахи — снігу буде багато, а низько — мало.

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