Біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 6,2
В акваторії біля узбережжя провінції Малуку на сході Індонезії стався землетрус магнітудою 6,2.
Землетрус стався о 20:50 за місцевим часом, передає Xinhua з посиланням на Національне управління метеорології, кліматології і геофізики Індонезії.
Біля берегів Індії стався землетрус
Епіцентр знаходився в акваторії в 38 км на північний захід від міста Амбон - адміністративного центру провінції Малуку. Гіпоцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км
Попередження про цунамі не оголошувалося.
Нагадаємо, 31 жовтня біля берегів Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 6,8.
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