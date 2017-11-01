Біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 6,2

09:39, 1 листопада 2017
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В акваторії біля узбережжя провінції Малуку на сході Індонезії стався землетрус магнітудою 6,2.

Біля берегів Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрус стався о 20:50 за місцевим часом, передає Xinhua з посиланням на Національне управління метеорології, кліматології і геофізики Індонезії.

Біля берегів Індії стався землетрус

Епіцентр знаходився в акваторії в 38 км на північний захід від міста Амбон - адміністративного центру провінції Малуку. Гіпоцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км

Попередження про цунамі не оголошувалося.

Нагадаємо, 31 жовтня біля берегів Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 6,8.

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