Через негоду в Україні 19 населених пунктів залишилися без світла

10:31, 1 листопада 2017
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У ніч на 1 листопада в Україні через негоду без світла залишилися 19 населених пунктів у трьох областях.

Наслідки негоди в Україні / ДСНС
Наслідки негоди в Україні / ДСНС

Схід України накрили дощі та сильний вітер, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій

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Так, вранці 1 листопада залишалися знеструмленими 19 населених пунктів у 3 областях, а саме: Луганська – 11 н.п., Донецька – 6 н.п., Харківська – 2 н.п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго, наразі ремонтники відновлюють електропостачання. 

Нагадаємо, 1 листопада в Україні місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, на заході температура до +10°.

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