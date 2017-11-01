Через негоду в Україні 19 населених пунктів залишилися без світла
У ніч на 1 листопада в Україні через негоду без світла залишилися 19 населених пунктів у трьох областях.
Схід України накрили дощі та сильний вітер, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +6°
Так, вранці 1 листопада залишалися знеструмленими 19 населених пунктів у 3 областях, а саме: Луганська – 11 н.п., Донецька – 6 н.п., Харківська – 2 н.п.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго, наразі ремонтники відновлюють електропостачання.
Нагадаємо, 1 листопада в Україні місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, на заході температура до +10°.
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