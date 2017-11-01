У Кривому Розі повалені шквальним вітром дерева пошкодили автомобілі, дахи та лінії електропередач

11:31, 1 листопада 2017
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Шквальний вітер у Кривому Розі повалив дерева.

Наслідки негоди в Україні / ДСНС
Наслідки негоди в Україні / ДСНС

Через негоду у місті пошкоджені дахи, лінії електропередач та автівки, передає "5 канал". 

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В Інгулецькому районі Кривого Рогу тополю з діаметром стовбура 70 сантиметрів повалило на дах двоповерхового будинку. У середмісті стара акація обірвала електричні дроти і впала на тротуар.

Одному з водіїв пощастило: він встиг вийти з машини за кілька секунд до того, як її розчавило величезним деревом.

"Падають зелені дерева. Ми не можемо сказати, що якась зі служб чи якийсь балансоутримувач не виконував свої обов’язки. Хоча знов таки, там, де є пошкодження якогось майна - там буде поліція буде розбиратись, з’ясовувати, чи все було зроблене, чи не все", - сказав начальник управління благоустрою та житлової політики міськвиконкому Кривого Рогу Іван Карий.

Нагадаємо, в Україні через негоду без світла залишилися 19 населених пунктів у трьох областях.

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