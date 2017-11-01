У Києві протягом жовтня випало дві місячні норми опадів
Середньомісячна температура жовтня у Києві була вищою за кліматичну норму.
Середньомісячна температура жовтня у Києві склала +8,4°, що вище за кліматичну норму на 0,3°. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.
У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +6°
Найхолодніше було 25 жовтня, коли мінімальна температура опустилась до -2,1°, а найтепліше – за тиждень до того, коли максимальна температура досягла + 21,1°. Це був найтепліший день цьогорічного «бабиного літа».
Перший осінній заморозок прийшов до столиці 23 жовтня – це на 6 днів пізніше кліматичної норми.
Опадів у жовтні випало 80 мм, що відповідає більше ніж двом кліматичним нормам. В обсерваторії зазначають, що цьогорічний жовтень перший місяць у цьому році, в якому опадів було вище норми, однак це не перекрило їх дефіцит у 133 мм, який утворився з початку року.
Нагадаємо, 1 ноября в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом, на западе температура до +10°.
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