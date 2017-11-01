До України завтра прийде потепління з дощами

13:32, 1 листопада 2017
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З 2 листопада в Україні очікується потепління.

Завтра Україну охоплять дощі / УНІАН
Завтра Україну охоплять дощі / УНІАН

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, на заході до +10° (карта)

"Завтра, 2 листопада, в Україні очікується потепління. Температура повітря протягом дня підвищиться до +6...+12 градусів. Лише північ Лівобережжя, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина та Луганська область будуть холодними, +4...+8 градусів максимально", - пише вона.

За словами Діденко, завтра дощі охоплять майже всю Україну, лише у південній частині, а також у Чернівецькій області переважатиме суха погода.

Нагадаємо, середньомісячна температура жовтня у Києві склала +8,4°, що вище за кліматичну норму на 0,3°.

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