Лісові пожежі охопили 15 районів Італії

На північному заході Італії продовжують вирувати лісові пожежі.

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Через загоряння протягом деякого часу навіть була закрита швидкісна автомагістраль на кордоні між Італією і Францією, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Так, пожежники борються з вогнем одночасно в 15 районах. Італійські міста Варесе і Комо, розташовані недалеко від кордону зі Швейцарією, також знаходяться під впливом лісових пожеж.

Відзначається, що в Ломбардії через поширення лісових пожеж і тривалу посуху служба цивільного захисту заявила про готовність звернутися з проханням про введення надзвичайного стану.

Нагадаємо, збитки від лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія склали $1,045 мільярда.