На Закарпатті автобус опинився у сніговій пастці (відео)

14:58, 1 листопада 2017
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На автошляху Долина-Хуст пасажирам довелося штовхати автобус, який застряг на засніженій дорозі.

Зима в Закарпатті почалася неочікувано. Вже в останні дні жовтня замело високогірні ройони. Це завдало чимало незручностей жителям області, передає PMG.

Наприклад, на автошляху Долина-Хуст пасажирам довелося штовхати автобус, який застряг на засніженій дорозі. 

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Відео цього інциденту у Facebook опублікував Руслан Форос."Дорогі друзі прошу поширити. Дорога Долина–Хуст. Болісна тема це дороги", – написав чоловік. 

Як добре видно на відео, дорогу від снігу не прочищали. Тому автобус й опинився у сніговій пастці.

Як повідомляла Погода УНІАН, ураган "Герварт" омине Україну, найближчого тижня небезпечних явищ не очікується.

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