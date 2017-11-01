На Закарпатті автобус опинився у сніговій пастці (відео)

На автошляху Долина-Хуст пасажирам довелося штовхати автобус, який застряг на засніженій дорозі.

Зима в Закарпатті почалася неочікувано. Вже в останні дні жовтня замело високогірні ройони. Це завдало чимало незручностей жителям області, передає PMG.

Наприклад, на автошляху Долина-Хуст пасажирам довелося штовхати автобус, який застряг на засніженій дорозі.

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Відео цього інциденту у Facebook опублікував Руслан Форос."Дорогі друзі прошу поширити. Дорога Долина–Хуст. Болісна тема це дороги", – написав чоловік.

Як добре видно на відео, дорогу від снігу не прочищали. Тому автобус й опинився у сніговій пастці.

Як повідомляла Погода УНІАН, ураган "Герварт" омине Україну, найближчого тижня небезпечних явищ не очікується.