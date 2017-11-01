Біля берегів Нової Каледонії стався афтершок магнітудою 6,6

15:48, 1 листопада 2017
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У середу, 1 листопада, біля берегів Нової Каледонії стався афтершок магнітудою 6,6.

Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус / newcaledonia.travel
Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус / newcaledonia.travel

Про це повідомляє Геологічна служба США.

В Індонезії стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 103 км на схід від села Тадіне. Вогнище залягало на глибині 10 км. Цей афтершок став відлунням потужного землетрусу, який стався 31 жовтня.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у столиці Мексики почали зносити будівлі, які виявилися непридатними для проживання після потужного землетрусу.

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