Завтра в Україні пройдуть дощі, практично у всіх регіонах потепліє (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 листопада в Україні пройдуть дощі, на заході до +16°.

В Україні завтра пройдуть дощі / eugene.kaspersky.it

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +7°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

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На заході України в четвер пройдуть дощі. Вдень до +16°.

У північних областях зливи. Температура до +9°. У центрі також очікуються опади, температура до +12°.

За народним прогнозом, якщо 2 листопада вранці дерева в лісі вкриті рясним кружаком (інеєм) — до неврожаю.

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