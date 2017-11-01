Завтра в Україні пройдуть дощі, практично у всіх регіонах потепліє (відеопрогноз)

16:30, 1 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 2 листопада в Україні пройдуть дощі, на заході до +16°.

В Украине завтра пройдут дожди / eugene.kaspersky.it
В Україні завтра пройдуть дощі / eugene.kaspersky.it

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +7°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

До України завтра прийде потепління з дощами

На заході України в четвер пройдуть дощі. Вдень до +16°.

У північних областях зливи. Температура до +9°. У центрі також очікуються опади, температура до +12°.

За народним прогнозом, якщо 2 листопада вранці дерева в лісі вкриті рясним кружаком (інеєм) — до неврожаю.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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