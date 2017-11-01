У Києві завтра пройде дощ, вдень до +9°

17:00, 1 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 2 листопада, у столиці пройде дощ, вдень до +9°.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН
У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері - до +4°. Вітер західний та південно-західний, до 6.8 м/с.

До України завтра прийде потепління з дощами

Сонце в столиці зійде у 06:49, а зайде у 16:32.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада в Україні пройдуть дощі, на заході до +16°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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