Синоптики дали прогноз на листопад: очікується "плюсова" температура

18:00, 1 листопада 2017
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У гірських районах середня місячна температура сягатиме +2 градусів.

За прогнозами синоптиків, листопад буде теплим з помірними опадами / фото УНІАН
За прогнозами синоптиків, листопад буде теплим з помірними опадами / фото УНІАН

Середня місячна температура у листопаді в Україні прогнозується у межах 1-7° тепла. У гірських районах очікується 0-2° тепла, повідомляє Український гідрометцентр.

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Крім того, місячна кількість  опадів  очікується 37-65 мм, а в гірських районах місцями 37-110мм,  що у межах  середніх багаторічних значень.

Як повідомляла Погода УНІАН, за даними народного синоптика Леоніда Горбаня, листопад в Україні буде відносно теплим. "За моїми розрахунками, у листопаді температура буде частіше плюсова, ніж морозна", — стверджує він.

За його прогнозами, періоди заморозків в останній місяць осені все ж будуть, ймовірно, у кінці листопада. 

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