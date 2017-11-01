Синоптики дали прогноз на листопад: очікується "плюсова" температура
У гірських районах середня місячна температура сягатиме +2 градусів.
Середня місячна температура у листопаді в Україні прогнозується у межах 1-7° тепла. У гірських районах очікується 0-2° тепла, повідомляє Український гідрометцентр.
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Крім того, місячна кількість опадів очікується 37-65 мм, а в гірських районах місцями 37-110мм, що у межах середніх багаторічних значень.
Як повідомляла Погода УНІАН, за даними народного синоптика Леоніда Горбаня, листопад в Україні буде відносно теплим. "За моїми розрахунками, у листопаді температура буде частіше плюсова, ніж морозна", — стверджує він.
За його прогнозами, періоди заморозків в останній місяць осені все ж будуть, ймовірно, у кінці листопада.
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