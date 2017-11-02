В Україні сьогодні пройдуть дощі, на заході потепліє до +16° (карта)

08:05, 2 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 2 листопада в Україні пройдуть дощі, на заході температура до +16°.

В Україні сьогодні дощитиме / widefon.com
В Україні сьогодні дощитиме / widefon.com

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +7°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

Через негоду в Україні 19 населених пунктів залишилися без світла

На заході України в четвер пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +16°.

У північних областях зливи. Температура до +9°. У центрі очікуються опади, температура до +9°.

Прогноз на 1 листопада / УНІАН
Прогноз на 1 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, якщо 2 листопада вранці дерева в лісі вкриті рясним кружаком (інеєм) — до неврожаю.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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