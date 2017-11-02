У четвер, 2 листопада, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,9.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 48 км на південний захід від населеного пункту Амахусу. Осередок землетрусу залягав на глибині 41,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, близько $2,5 мільярдів потрібно для відновлювальних робіт після землетрусів в Мексиці.