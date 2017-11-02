У Луганській області через негоду залишаються знеструмленими чотири населені пункти

10:33, 2 листопада 2017
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У Луганській області через негоду без світла залишаються чотири населені пункти.

Наслідки негоди в Україні / ДСНС
Наслідки негоди в Україні / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Так, станом на 07:00 2 листопада залишаються знеструмленими 4 населених пункти у Луганській області, які були знеструмлені 1 листопада внаслідок погіршення погодних умов.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у четвер, 2 листопада в Україні пройдуть дощі, на заході температура до +16°.

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