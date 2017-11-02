Близько тисячі автомобілів опинилися заблокованими в Тибеті через снігопад

11:39, 2 листопада 2017
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У Тибетському автономному окрузі Китаю через сильний снігопад опинилися заблокованими близько тисячі транспортних засобів.

У Тибеті триває сильний снігопад / twitter.com/Meteorologene
У Тибеті триває сильний снігопад / twitter.com/Meteorologene

Понад 900 транспортних засобів розтягнулися на 60 км на національній трасі 109, залишивши у сніговій пастці понад 1300 осіб, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.

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Снігопади в повіті Амдо округу Нагчу тривають з 29 жовтня. На допомогу спрямовані поліція, карети швидкої допомоги та служби технічної допомоги.

Нагадаємо, семеро людей стали жертвами сильних морозів в Аргентині.

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