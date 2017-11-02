До України наближається циклон "Інгольф", який принесе дощі
Завтра, 3 жовтня, у більшості областей України пройдуть дощі.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
В Україні сьогодні пройдуть дощі, на заході потепліє до +16° (карта)
"Циклон "Інгольф" 3 листопада наблизиться до України і на хвостах своїх фронтів принесе вологу погоду.
У більшості областей пройдуть дощі чи мряка, переважно невеликими будуть опади. Хіба що найближчої ночі помірні дощі ймовірні у західній частині України. У Криму та Приазов'ї завтра переважатиме суха погода.
Температура повітря вдень порадує: +8…+12, на півдні до +15 градусів", - пише вона.
За словами Діденко, у Києві п'ятниця обіцяє бути хмарною, з невеликим дощем. Протягом дня до +10 градусів.
Нагадаємо, у Луганській області через негоду без світла залишаються чотири населені пункти.
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