До України наближається циклон "Інгольф", який принесе дощі

12:33, 2 листопада 2017
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Завтра, 3 жовтня, у більшості областей України пройдуть дощі.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, на заході потепліє до +16° (карта)

"Циклон "Інгольф" 3 листопада наблизиться до України і на хвостах своїх фронтів принесе вологу погоду.

У більшості областей пройдуть дощі чи мряка, переважно невеликими будуть опади. Хіба що найближчої ночі помірні дощі ймовірні у західній частині України. У Криму та Приазов'ї завтра переважатиме суха погода.

Температура повітря вдень порадує: +8…+12, на півдні до +15 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, у Києві п'ятниця обіцяє бути хмарною, з невеликим дощем. Протягом дня до +10 градусів.

Нагадаємо, у Луганській області через негоду без світла залишаються чотири населені пункти.

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