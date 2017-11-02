Збиток від урагану "Харві" у Техасі склав $180 мільярдів

"Харві" накрив регіон Мексиканської затоки більше двох місяців тому.

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Ураган "Харві" завдав американському штату Техас збиток у розмірі 180 млрд доларів, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Ця сума стала відома, коли подавали федеральному уряду заявку на отримання допомоги.

Делегація Техасу на чолі з губернатором Грег Еббот попрямувала до Вашингтона, щоб переконати конгресменів виділити штату 61 млрд доларів на будівництво громадської інфраструктури.

Нагадаємо, 82 людини загинули в результаті урагану "Харві" в американському штаті Техас.