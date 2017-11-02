Збиток від урагану "Харві" у Техасі склав $180 мільярдів

13:55, 2 листопада 2017
587
0

"Харві" накрив регіон Мексиканської затоки більше двох місяців тому.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Ураган "Харві" завдав американському штату Техас збиток у розмірі 180 млрд доларів, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

У Європі зросла кількість загиблих внаслідок урагану "Герварт"

Ця сума стала відома, коли подавали федеральному уряду заявку на отримання допомоги.

Делегація Техасу на чолі з губернатором Грег Еббот попрямувала до Вашингтона, щоб переконати конгресменів виділити штату 61 млрд доларів на будівництво громадської інфраструктури.

Нагадаємо, 82 людини загинули в результаті урагану "Харві" в американському штаті Техас.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Шість осіб загинули через виверження вулкана в Гватемалі Шість осіб загинули через виверження вулкана в Гватемалі
На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Стрічка новин