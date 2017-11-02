Тропічний шторм "Дамрі" наближається до В'єтнаму

14:41, 2 листопада 2017
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Тропічна депресія "Дамрі" посилилася до тропічного шторму.

До В'єтнаму наближається тропічно шторм / nchmf.gov.vn
До В'єтнаму наближається тропічно шторм / nchmf.gov.vn

Тропічна депресія "Раміль" пройшла Філіппіни і в Південно-Китайському морі посилилася до тропічного шторму, який отримав ім'я "Дамрі" (за міжнародною класифікацією). Про це повідомляє Stormnews з посиланням на Національний центр гідрометеорологічних прогнозів В'єтнаму.

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Швидкість вітру досягає 75 км/год. Очікується, що 3 листопада "Дамрі" стане тайфуном, а 4 листопада вийде на сушу в південно-східних районах В'єтнаму.

Нагадаємо, Німеччину накрив новий потужний ураган "Герварт", у результаті чого тимчасово зупинено рух поїздів майже по всій країні, перекриті автостради на півночі і на сході.

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