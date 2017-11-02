Біля берегів Мексики стався землетрус магнітудою 4,8

15:46, 2 листопада 2017
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У четвер, 2 листопада, біля берегів Мексики стався землетрус магнітудою 4,8.

У Мексиці стався землетрус / mexicoonmymind.com
У Мексиці стався землетрус / mexicoonmymind.com

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Нової Каледонії стався афтершок магнітудою 6,6

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 195 км на південний захід від населеного пункту Томатлан. Осередок землетрусу залягав на глибині 39 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у столиці Мексики почали зносити будівлі, які виявилися непридатними для житла після потужного землетрусу.

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