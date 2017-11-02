УНІАН запустив погодний додаток в рамках сервісу "Погода УНІАН". Мобільний додаток показує прогноз погоди на 30 днів у 120 тисячах міст в усьому світі.

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У додатку «Погода УНІАН», крім точного прогнозу погоди, розробники об'єднали метеопрогноз на заданих автомобільних маршрутах, інформацію про погоду на популярних українських курортах та відстеження метеозведень в обраних містах. Таким чином, користувачі сервісу завжди знатимуть в яких містах у конкретний вікенд хороша погода, і якою дорогою туди найкраще доїхати.

Власникам автомобілів додаток надасть інформацію про небезпечні та аварійні ділянки дороги під час планування поїздок. Крім того, сервіс попередить автолюбителів про зливи, ожеледицю, туман та інші природні сюрпризи.

У розділі «Погода на курортах» зібрана інформація про популярні українські гірські та пляжні місця відпочинку - від Закарпаття до Чорного та Азовського морів.

Додаток безкоштовний, і не збирає персональні дані. Єдина інформація, що запитується у користувача - місце розташування. Програма розроблена для пристроїв Android починаючи з версії 5.01 та IOS 10. Над проектом працював департамент 1+1 Digital.

Додаток «Погода УНІАН» вже є в онлайн-магазинах Google Play і App Store російською та українською мовами.

Нагадаємо, раніше УНІАН запустив погодний сервіс і оновив сайт інформаційного агентства.