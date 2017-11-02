В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні до +14° (відеопрогноз)

16:30, 2 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 3 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +14°.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / kyiv.depo.ua
В Україні завтра місцями пройдуть дощі / kyiv.depo.ua

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +12°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +14°.

До України наближається циклон "Інгольф", який принесе дощі

На заході України в п'ятницю пройдуть дощі. Вдень до +11°.

У північних областях практично без опадів. Температура до +10°. У центрі очікуються опади, температура до +11°.

За народним прогнозом, 3 листопада Дмитрівська батьківська субота. День Іларіона. Якщо на Іларіона сніг ляже на сиру землю і не розтане — рано навесні зацвітуть.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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