В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні до +14° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 3 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +14°.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / kyiv.depo.ua

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +12°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +14°.

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На заході України в п'ятницю пройдуть дощі. Вдень до +11°.

У північних областях практично без опадів. Температура до +10°. У центрі очікуються опади, температура до +11°.

За народним прогнозом, 3 листопада Дмитрівська батьківська субота. День Іларіона. Якщо на Іларіона сніг ляже на сиру землю і не розтане — рано навесні зацвітуть.

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