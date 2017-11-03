Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +14° (карта)

08:01, 3 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 3 листопада в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +14°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +12°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +14°.

До України наближається циклон "Інгольф", який принесе дощі

На заході України в п'ятницю пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +11°.

У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура до +10°. У центрі очікуються опади, температура до +10°.

Прогноз на 3 листопада / УНІАН
Прогноз на 3 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 3 листопада Дмитрівська батьківська субота. День Іларіона. Якщо на Іларіона сніг ляже на сиру землю і не розтане — рано навесні зацвітуть підсніжники.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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