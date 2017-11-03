Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +14° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 листопада в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +14°.

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На сході пройдуть дощі, температура вдень до +12°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +14°.

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На заході України в п'ятницю пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +11°.

У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура до +10°. У центрі очікуються опади, температура до +10°.

Прогноз на 3 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 3 листопада Дмитрівська батьківська субота. День Іларіона. Якщо на Іларіона сніг ляже на сиру землю і не розтане — рано навесні зацвітуть підсніжники.

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