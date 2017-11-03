У Києві сьогодні без опадів, температура до +10°

08:30, 3 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 3 листопада у столиці без опадів, удень до +10°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +7°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с.

До України наближається циклон "Інгольф", який принесе дощі

Сонце в столиці зійшло у 06:51, а зайде в 16:30.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +14°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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