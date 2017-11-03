В Японії стався землетрус магнітудою 5,1

Недалеко від острова Хоккайдо стався землетрус.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 5,1 стався на півночі Японії в Тихому океані недалеко від острова Хоккайдо, передає "РИА Новости" з посиланням на Головне метеорологічне управління країни.

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Вогнище землетрусу залягало на глибині 60 кілометрів. Підземні поштовхи відчувалися в трьох префектурах.

На даний момент інформації про руйнування і жертви не надходило, загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, близько $2,5 мільярдів потрібно для відновлювальних робіт після землетрусів в Мексиці.