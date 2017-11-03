Шторм "Дамрі" посилився до тайфуну (відео)

10:41, 3 листопада 2017
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Тропічний шторм "Дамрі" у Південно-Китайському морі набрав силу тайфуну.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Зараз "Дамрі" наближається до південно-східних районів В'єтнаму. Швидкість вітру досягає 120 км/год, передає Stormnews з посиланням на Національний центр гідрометеорологічних прогнозів В'єтнаму.

У Китаї через негоду затримали майже 80 авіарейсів

Очікується, що в першій половині 4 листопада тайфун вийде на сушу в провінції Кханьхоа у міста Нячанг.

Нагадаємо, в Японії через тайфун "Саола" скасували 53 внутрішніх авіарейси, постраждали дві людини.

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