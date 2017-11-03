На Тайвані стався землетрус

11:27, 3 листопада 2017
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2 листопада на Тайвані стався землетрус.

На Тайвані стався землетрус / publicholidays.tw
На Тайвані стався землетрус / publicholidays.tw

Землетрус магнітудою 4,9 стався в повіті Тайдун на Тайвані 2 листопада. Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Китайський центр сейсмологічних мереж.

Біля берегів Мексики стався землетрус магнітудою 4,8

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 23,01 градуса північної широти і 120,98 градуса східної довготи. Осередок землетрусу залягав на глибині 6 км.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,1 стався на півночі Японії в Тихому океані недалеко від острова Хоккайдо.

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